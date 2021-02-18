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«Краснодар» — «Динамо» Загреб: прогноз Евгения Ловчева на игру плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» — «Динамо» Загреб: прогноз Евгения Ловчева на игру плей-офф Лиги Европы
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Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

Ставка: ничья за 3.30.

«Прогноз на матч Лиги Европы «Краснодар» — «Динамо» Загреб.

Команда из Загреба нам знакома – она поиграла с ЦСКА, довольно приличная команда, которая лидирует у себя в чемпионате, забила достаточно много. Сейчас не лучшее время для «Краснодара», думаю, что будет ничья. Думаю, что обе забьют и тотал будет меньше 2.5.

У «Динамо» уже идут игры чемпионата, а «Краснодар» только-только вернулся со сборов. «Краснодар» не форсирует подготовку, потому что сезон впереди, поэтому лидирующее у себя в чемпионате «Динамо», находящее в хорошем настроении, не проиграет», — сказал Ловчев.

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В шести матчах Лиги Европы хорваты пропустили один мяч. А сейчас они идут на серии из трёх побед всухую.
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