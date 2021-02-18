«Краснодар» — «Динамо» З: прогноз Константина Генича на матч 1/16 финала Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Динамо» Загреб. Это первая встреча 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
Ставка: «Краснодар» не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 1.65.
«Лига Европы — единственный турнир, где остался российский представитель. «Краснодар» сыграет первый официальный матч в году против загребского «Динамо». Мы видели «Динамо» в группе Лиги Европы против московских «армейцев». Команда неплохо организована. У неё очень интересные молодые футболисты. И здорово Загреб играет в обороне. Всего один пропущенный мяч на весь групповой турнир. Да, пропускали в квалификации от таллинского клуба, но в группе играли достаточно убедительно. Пропустили лишь раз — от Кристиана Бистровича.
«Краснодар» подкинул проблем своим последним матчем с «Локомотивом» — пропустили четыре мяча за тайм. При этом ещё и Рамиреса потеряли. Я думаю, что Мусаев постарается сделать основной акцент именно на обороне. Впереди ответный матч. У «Краснодара» через три дня игра против «Сочи» в Кубке России. Плюс в Краснодаре сейчас навалило снега. В непростых условиях, насколько я понимаю, пройдёт игра. Вряд ли стоит ждать суперрезультативной встречи. Но «Краснодару» по силам не проиграть «Динамо» в домашней встрече.
Будет упёртая игра, как с «Ренном» в Лиге чемпионов. И там, как мы помним, моментов и забитых мячей было мало. Мой прогноз — «тотал первого тайма меньше 1 мяча с расходом» за 1.83. Другая ставка — «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.65», — сказал Генич.
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