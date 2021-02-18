«Краснодар» – «Динамо» З: прогноз Александра Неценко на игру Лиги Европы 18 февраля

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021 «Краснодар» – «Динамо» Загреб.
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.84.
«Россияне выходят из отпуска ответственным матчем Лиги Европы, в котором надо обеспечить себе хотя бы минимальный запас для выезда в Хорватию. У динамовцев сезон в самом разгаре. С момента участия в группе с ЦСКА загребская команда провела 11 встреч, победив в 8 из них и уступив лишь дважды. «Динамо» только что обыграло главного конкурента в борьбе за чемпионство внутри страны «Осиек» — 1:0, продолжив лидировать.
У хорватов нет кадровых проблем. А вот у «Краснодара» есть. Травмирован основной левый защитник Рамирес, лечатся Ари и Стоцкий. Похоже, не сыграет и Кайо, хотя отсутствие этого центрального защитника, может, и вдохновит «Краснодар» на нужный результат. Мы знаем, что бразилец по амплуа опорник и склонен к авантюрным решениям. Россиянам придётся очень тяжело, ведь сезон в России не возобновлен, а на улице мороз. Да и хорваты будут терпеть, столкнувшись с мотивированным соперником. Жду, что соперники не пробьют стандартный тотал, потому что главной их задачей будет не замерзнуть», — сказал Неценко.
- 18 февраля 2021
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