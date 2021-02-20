«Салават Юлаев» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Уфе

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Куньлунь».

Ставка: победа «СЮ» за 1.34.

«Как оказалось, календарь КХЛ умеет быть благодарным. Вот взял «Салават», обыграл дома «Ак Барса», и теперь ему в качестве бонуса преподносится на блюдечке с голубой каемочкой «Куньлунь». И «разница потенциалов» между этими двумя клубами не только одной конференции, но и одного дивизиона такова, что делать китайских товарищей уфимцы должны в любом случае, даже сверхизмотанными лидерами до последней степени.



Нельзя не отметить, что «Куньлунь» в Уфе выигрывал, да-с! Причем два раза подряд. Было это в первом сезоне от рождества куньлуневского, «Салават» явно от такой наглости новодела оторопел и больше подобного не допускал, выиграв пять следующих домашних междусобойчиков. Правда, с каждым последующим разом победы давались все тяжелее, а последняя, в ноябре прошлого года, и вовсе была в овертайме. Тем не менее «Куньлунь» стал достаточно спокойным поставщиком очков для уфимского клуба.



Думается, что и на этот раз ничего из ряда вон выходящего ждать от матча не приходится. Обоим соперникам, по большому счету, от текущего регулярного чемпионата уже ничего не нужно, но «Салават» готовится к плей-офф, поэтому команда на ходу и почти на пике формы. А «Куньлунь» готовится к отпуску, поэтому и настроения соответствующие, предотпускные: еще четыре матча отгорбатиться и – адью. То есть в этом матче все ясно.



Домашняя победа «Салавата», без всякого огня и феерии. Рабочая, спокойная, скорее всего, минимальная, зато в основное время».