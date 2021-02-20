«Саутгемптон» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 25-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 25-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» — «Челси».
Ставка: победа «Челси» за 1.73.
«В центре внимания 25-го тура — матч между «Саутгемптоном» и «Челси». Мне кажется, в этой паре всё ясно. Я без сомнений беру ставку на победу «аристократов» или «пенсионеров», как «Челси» называют в Англии. Первый вариант прозвища больше распространен именно в России.
Под руководством Тухеля команда выдала впечатляющую серию. Видно, что идеи и философия немецкого тренера пришлась по душе футболистам «Челси». Сейчас команда ничуть не напоминает ту, которая была в последние матчи при Лэмпарде.
Что касается «Саутгемптона», то команда установила рекорд — 6 поражений подряд. Такого не припомнят болельщики «святых». Судя по форме «Саутгемптона», в том числе и дома, то вряд ли стоит ждать, что черная серия прервется.
Чистая победа «Челси», уверенная, веселая. Всем удачи, а болельщикам «Челси» — хорошего просмотра».
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