Букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы — 2024 по футболу

Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. 24 команды-участницы, разделённые на шесть групп, проведут по три матча, чтобы выйти в раунд плей-офф. Преодолевшая ещё три матча на выбывание и победившая в финале турнира команда поднимет над головой трофей и станет обладателем титула чемпиона Европы.

Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в прошлом розыгрыше в финале обыграла по пенальти сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Тогда соревнования из-за пандемии прошли в 2021 году — на 11 стадионах 11 городов в 11 странах. Теперь страна-хозяйка одна — это Германия, а смещения сроков нет.

Главным претендентом на победу на Евро-2024, по мнению аналитиков, является сборная Англии. Сделать ставку на такое событие предлагается с коэффициентом 4.10, что эквивалентно 24% вероятности.

Совсем рядом в списке букмекеров идёт сборная Франции. Победу на чемпионате Европы наградили коэффициентом 5.00, что равно 20% вероятности.

Большие надежды подаёт и хозяйка турнира. Сборная Германии прошла через многое: смена поколений, смена тренеров, провалы на ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Теперь же у руля молодой и смелый Юлиан Нагельсман, а ещё не забываем про домашнюю атмосферу и поддержку болельщиков. В сумме это выливается в коэффициент 6.50 и 15% вероятности.

Замыкают пятёрку главных претендентов на золотые медали сразу две сборные — Испании и Португалии. Вероятность победы оценена одинаковым коэффициентом 9.00 (11%).