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США — Бразилия: прогноз Дениса Алхазова на контрольный матч

США — Бразилия: прогноз Дениса Алхазова на контрольный матч
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Комментатор Денис Алхазов дал прогноз на товарищеский матч США — Бразилия.

Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.80.

«Последняя игра для обеих сборных перед Копой. Это сборные ещё не до конца понятные, поэтому они играют весело в последних товарищеских матчах. 1:5 против Колумбии, при этом у американцев под руководством Грегга Берхалтера состав был исключительно из игроков, выступающих в Европе. Но это было важное напоминание, как сказал тренер, какой уровень сопротивления их ждёт на домашнем турнире.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
13 июня 2024, четверг. 02:00 МСК
США
Не начался
Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С Бразилией ещё круче, потому что она весёлая, задорная и не отлаженная до конца. Много дырок в обороне, в конце концов тренер, Доривал Жуниор, к ним пришёл только зимой. Ну и сейчас 3:3 с Испанией и 3:2 в веселейшем матче с Мексикой.

Мне не очень нравятся линии на тотал больше, но это всё довольно предсказуемо. Наверное, стоит искать Бразилию с форой (-1). Хороший коэффициент 1.80, и, мне кажется, переломный момент — это будет появление Эндрика. В стартовом составе или выйдет он на замену, как в матче с Мексикой, чтобы бить и крушить очередные рекорды Пеле. Я думаю, команды выйдут в оптимальных составах и Бразилия, несомненно, круче. Я верю в гол Эндрика, но это для смелых», — приводит слова Алхазова «РБ Спорт».

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