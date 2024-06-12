Евро-2024: прогноз Романа Гутцайта на лучшего бомбардира турнира

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на лучшего бомбардира Евро-2024.

Ставка: Ромелу Лукаку за 20.00.

«Для себя я выделил двух основных претендентов: Гарри Кейн и Ромелу Лукаку. Мне кажется, что Кейн точно поборется за звание лучшего бомбардира. Коэффициент на него только чуть меньше, чем на Мбаппе. Не забываем, что сборная Англии считается одним из главных претендентов на золото у букмекеров. Значит, они дойдут до решающих матчей, как они это сделали на прошлом Евро. Тогда они проиграли в финале Италии.

К тому же Гарри Кейн провёл уникальный сезон в «Баварии». Индивидуально он был очень хорош. Теперь у него снова самая высокая мотивация. У него до сих пор нет трофеев, но шансы у англичан высокие. Не исключаю сценарий, при котором Кейн положит три мяча кому-то из соперников по группе, а дальше уже можно отрываться от конкурентов в споре за награду самому забивающему игроку Евро.

Лукаку — мой фаворит, пусть на него и предлагается коэффициент 20.0. Я в него верю. На мой взгляд, у сборной Бельгии самая слабая группа. Они будут играть со Словакией, Румынией и Украиной. Эти команды далеко не всегда пробиваются на крупные турниры. У самих бельгийцев мощная атакующая линия с Де Брёйне, Троссардом, Доку. Именно Бельгия может одержать крупную победу на групповом этапе, а Лукаку в ней примет самое непосредственное участие. Тогда уже Ромелу станет основным фаворитом. Я же попробую предсказать это слегка заранее», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».