Германия — Шотландия: когда матч открытия Евро-2024

14 июня начнётся грандиозное и, без сомнения, долгожданное событие — Евро-2024. В матче открытия хозяйка турнира сборная Германии будет играть с Шотландией. Начало встречи – в 22:00 мск.

Смотреть матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия можно будет на канале «Матч!».

Немецкая сборная под руководством Юлиана Нагельсмана в статусе хозяйки турнира отобралась на Евро-2024. На чемпионате Европы — 2020 Германия в 1/8 финала потерпела поражение во встрече с Англией (0:2).

Сборная Шотландии набрала 17 очков в отборочном турнире Евро-2024 в группе А и вышла в финальную стадию со второго места. На чемпионате Европы — 2020 шотландцы стали четвёртыми в группе D и не вышли в плей-офф. Смогут ли эти команды превзойти свои результаты последнего чемпионата Европы?