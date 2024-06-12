Эквадор — Боливия: прогноз «Чемпионата» на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на товарищеский матч Эквадор — Боливия.

Ставка: победа Эквадора в игре с Боливией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Эквадор получает шанс искупить вину за неудачные выступления в последних двух встречах. Хотя стоит учитывать, каким высоким был уровень его соперников, но оправдание ли это? «Триколор» уступил Италии со счётом 0:2 и Аргентине — 0:1. Зато перед этой серией поражений обыграл Гватемалу — 2:0. Наверняка на поле выйдет Эннер Валенсия. Его опыт пригодится в такой игре.

Боливия тем временем проиграла Мексике со счётом 0:1. Это был очень тяжёлый матч, и предстоящий — ничуть не слабее. Причём «зелёные» лишились защитника Хесуса Сагредо, который получил травму. До поражения мексиканцам команда одержала победу во встрече с Андоррой — 1:0.

Шансов у «зелёных» откровенно маловато. Всё-таки сборная Эквадора на порядок сильнее даже по составу. Плюс она выигрывала у Боливии последние шесть очных встреч подряд. Последний раз подопечные Феликса Санчеса Баса победили со счётом 2:1. Предлагаем поставить на победу эквадорцев и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.