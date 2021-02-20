«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Динамо» — «Спартак».



Ставка: тотал меньше 1 гола в первом тайме за 1.60.



«Состоится он или нет, будут принимать решение за час до игры – обещают, что будет минус 13-14 градусов. Судья Кирилл Левников вместе с участвующими сторонами будут принимать решение. Если игру не перенесут, то мы видели, как обе команды готовились к этому матчу – «Динамо» в Турции, а «Спартак» в Дубае. Последнюю неделю «Спартак» был в Москве и тренировался в похожих условиях, в которых, возможно, пройдет эта игра.



Команды играли ранней зимой и сыграли вничью 1:1. В чемпионате России много с того времени воды утекло – Александр Кокорин уехал в Италию. Если смотреть нынешнее состояние команд, то были как хорошие отрезки у того же «Динамо» в матче с «Рубином», так и плохие — потом москвичи в закрытом режиме проиграли «Сочи». «Спартак» добавлял во вторых таймах в матчах с солигорским «Шахтером» и «Ригой». Не все получалось у команды Доменико Тедеско – за основу держится вариант с тремя центральными защитниками, но пробовал Тедеско играть в четыре.



Если говорить о прогнозе на эту игру, то, учитывая погодные условия, что в такую погоду дышать будет не очень просто, матч будет не слишком результативным. Игра, которая завершилась вничью 1:1, там моментов практически не было. Первый тайм вообще без опасных моментов прошел, а во втором был прекрасный удар Скопинцева, но Зобнин потом счет сравнял.



Есть определенная закономерность – в 6 из 7 последних матчей «Динамо» в первом тайме «Спартаку» в личных встречах не забивает. Учитывая статус матча, учитывая, что это первая официальная игра в новом году, вряд ли стоит ждать от нее чего-то фееричного. Многое поставлено на кон – для «Динамо» и «Спартака» Кубок, как мне кажется, важен.



Мой прогноз — первый тайм тотал меньше 1 за 1.60. Рассмотрел бы вариант тотал меньше 2.5 в этой встрече за коэффициент 1.65. У меня в последнее время с прогнозами ни шатко ни валко, но на то они и прогнозы, на то и февраль».