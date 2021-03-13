«Динамо» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на московское дерби в 22-м туре РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу, постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» в 22-м туре РПЛ.
Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.
«Дерби с серьезным подтекстом. Во-первых, «Динамо» и «Спартак» всего пару недель назад играли в Кубке России. Динамовцы победили 2:0. Но мы помним, как долго обсуждали момент с пенальти за руку Мозеса. Какой-то осадок остался. А сейчас новая история с отменой дисквалификации Фомина, с подтверждением дисквалификации Жиго. В «Спартаке», понятное дело, всем этим недовольны.
«Спартак» выиграл «Краснодар» и немного снял напряжение. Слишком много было разговоров о Тедеско, экспериментах с тактикой. Здесь забили шесть мячей «Краснодару», и команда в хорошем настроении подходит к дерби. Хотя за оборону тревожно. У того же «Краснодара» масса моментов была. «Динамо» тоже может находить пути к воротам Максименко.
Но у «Спартака» атака выглядит ярко. Появился Промес, есть Ларссон, есть Соболев, есть Понсе. Выбор имеется. И мы помним, что дерби в феврале «Спартак» начинал сильно, но потом был этот момент с пенальти, который многое поменял.
Я думаю, что «Спартак» сделает выводы после той игры и на этот раз не уступит. Голов при этом много не жду. Поле наверняка будет тяжеловатым. И матч слишком важный для таблицы. Поэтому моя ставка «Спартак» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча».
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