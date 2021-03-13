«Зенит» — «Ахмат»: прогноз Александра Бубнова на матч 22-го тура чемпионата России

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Ахмат» в 22-м туре РПЛ. Встреча состоится 13 марта в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5 мяча) за 2.10, победа «Зенита» всухую за 2.43.



«Зениту» важно реабилитироваться за неудачное возобновление сезона, сохранить лидерство и обрести уверенность. Всё же одно очко в двух турах — кошмарный результат, хотя моментов имели достаточно. Плюс вылет из Кубка России.

«Ахмат» также испытывает проблемы после перерыва, потому кажется подходящим оппонентом для воплощения целей лидера. На мой взгляд, команда Сергея Семака уверенно заберёт три очка и останется на первой строчке в РПЛ».