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Швейцария — Чехия: ставка Анатолия Емелина на финал ЧМ-2024

Швейцария — Чехия: ставка Анатолия Емелина на финал ЧМ-2024
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на финал чемпионата мира Швейцария – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 2.12.

«Скажем прямо, для многих выход в финал этих команд стал неожиданностью. Подопечные Патрика Фишера сотворили самую настоящую сенсацию, убрав с дороги в полуфинале чемпионов мира прошлого года канадцев. Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер в первом периоде по разу реализовали большинство. Дальше, понятное дело, европейцам пришлось много обороняться, а Леонардо Дженони отразил 40 бросков из 42. Канадцы отыгрались, но швейцарцы, дотянув до серии буллитов, сумели взять верх. Решающую попытку совершил опытный Свен Андригетто.

ЧМ-2024 . Финал
26 мая 2024, воскресенье. 21:20 МСК
Швейцария
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Чехии же в своём полуфинале не оставила шансов на положительный исход сборной Швеции – 7:3. Доминик Кубалик и Лукаш Седлак сделали по дублю и голевой передаче.

Со сборной Швейцарии чехи встречались на нынешнем ЧМ в рамках группового этапа. И швейцарцы по буллитам взяли верх – 2:1. В целом в очном противостоянии этих сборных в последние годы наблюдается паритет: в 26 матчах 14 побед у Чехии, 12 у Швейцарии.

Родные трибуны, солидный успех и чувство реванша должны помочь хозяевам выиграть финал и стать чемпионами мира», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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