«Севилья» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на матч 38-го тура Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Севилья» — «Барселона».

Ставка: «Севилья» не проиграет за 2.01.

«В последнем туре испанского чемпионата сыграют «Севилья» и «Барселона». В этой паре никому ничего не надо. А учитывая последние новости про Хави, победу каталонцев я тут и вовсе не предвижу.

«Барселона» уже решила для себя главный вопрос в чемпионате Испании – заняла второе место. Клуб набрал достаточный отрыв от «Жироны». Точнее, «Жирона» сама допустила несколько ошибок и позволила сине-гранатовым оторваться от себя.

Сама же команда Хави в последнее время выступала достаточно успешно, чтобы заработать серебро чемпионата. В пяти турах у клуба всего одна потеря очков – 2:4 как раз от «Жироны». В остальных противостояниях каталонцы выигрывали, в том числе у «Валенсии» (4:2), «Реала Сосьедад» (2:0) и у «Райо Вальекано» (3:0).

«Севилья» же сейчас идёт в середине таблицы, на 13-й строчке. И это место, думаю, вполне устраивает команду. Ранее в этом сезоне она даже за выживание боролась. Так что 13-е место – ещё не так страшно для севильцев.

Но у андалусийцев ещё есть все шансы на то, чтобы финишировать ниже. Ведь отрыв от преследователей у них не такой большой. А в последнее время «Севилья» только проигрывала – 2:3 от «Вильярреала», 0:1 от «Кадиса» и 0:2 от «Атлетика».

Да, в последних встречах, как, впрочем, и во всём сезоне, «Барса» выступала намного лучше. Но я не уверен, что сейчас она обязательно выиграет. Тем более что уже официально объявили об увольнении Хави. Сейчас каталонцы живут следующим сезоном. В таких условиях «Севилья» может набрать очки», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».