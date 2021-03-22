Эксперты оценили шансы «Тамбова» выиграть хотя бы один матч до конца сезона РПЛ

«Тамбов» с вероятностью 99% прекратит существование после завершения сезона РПЛ. Сейчас команда, которую заново собрали буквально за 2 дня до рестарта чемпионата, доигрывает сезон. Конечно, футболисты стараются, но пока это не привело к набранным очкам. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли «Тамбову» победить хотя бы раз в оставшихся матчах РПЛ.



По оценке аналитиков, ждать победы от «Тамбова» не стоит. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 1.25, это примерно 75% вероятности. В то же время сделать ставку на то, что команда выиграет хотя бы один раз, можно за 3.70 (25%).



Принимают ставки и на то, сколько очков наберет «Тамбов» до конца чемпионата. Поставить на то, что команда Сергея Первушина разживётся хотя бы 2 очками, можно с коэффициентом 2.80 (34%). Сделать ставку на то, что тамбовчанам не удастся набрать даже 2 очка, можно за 1.40 (66%).



В 24-м туре РПЛ 3 апреля «Тамбов» примет ЦСКА.