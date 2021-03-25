Венгрия — Польша: прогноз Алексея Андронова на встречу отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Венгрия — Польша в 1-м туре квалификации ЧМ-2022.



Ставка: обе забьют за 1.88.



«На старте, в общем, все команды равны. У всех одинаковое количество очков. Каждый рассчитывает на то, что удачный старт позволит вкатиться в турнир и позволит выстроить какие-то надежды.



Венгрия играет дома. Стоит от этой команды ждать активного футбола. Хотя поляки, может быть, посерьёзнее по составу. Но мне кажется, что в целом в этом матче мы должны увидеть игру в атаку. Квалификация к чемпионату мира сложная, она гораздо сложнее, чем на чемпионат Европы, тем более с учётом появившейся Лиги наций. А здесь нужно хвататься за свои шансы с самого первого дня.



Предлагаю ставку «обе забьют» с коэффициентом 1,88. Мне кажется, что нужно действовать именно так, хотя бы исходя из коэффициента», — сказал Андронов.