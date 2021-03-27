Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прогноз Вадима Тихомирова на бой 27.03.2021

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Александр Поветкин — Диллиан Уайт, на кону которого будет титул WBC.
Ставка: тотал больше 6.5 раунда за 1.70.
«У нас приближается очень большой боксёрский поединок с участием Александра Поветкина. Мы знаем, что его соперником будет Диллиан Уайт. На Поветкина коэффициент 4. Ставить на него рискованно. Мы понимаем, что Александр близок к завершению карьеры, а это не оптимальная и не лучшая форма для боксёров, плюс Поветкин перенёс коронавирусную инфекцию, плюс сам бой перенёсся из одного места в другое. Действительно, у Александра есть риск проиграть.
В целом бой Поветкина и Уайта выглядит непонятным и загадочным. Прогнозировать его сложно. Я бы попробовал предположить, может, не самый очевидный исход, что этот бой затянется. Они оба были в нокдауне, а Уайт вообще в нокауте. Это будет их провоцировать на некую осторожность.
Несмотря на то что сходятся два нокаутёра, они могут и подустать, и затянуть. Поединок может получиться вязким. Поэтому тотал раундов больше 5.5 и 6.5 за 1.55 и 1.7 соответственно выглядит неплохой ставкой».
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