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Эксперты назвали шансы России выйти из группы на молодёжном Евро-2021

Эксперты назвали шансы России выйти из группы на молодёжном Евро-2021
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Вчера молодёжная сборная России провела свой второй матч на групповом турнире Евро-2021. Команда Михаила Галактионова проиграла сборной Франции со счётом 0:2 и осложнила себе выход в плей-офф соревнований. Для того, чтобы гарантировать путёвку в плей-офф, россиянам теперь нужно обыгрывать команду Дании с преимуществом в 2 мяча. Может хватить и победы в один мяч или даже ничьей, но только в случае, если Франция потеряет очки в матче с аутсайдером группы — сборной Исландии.

Букмекеры считают, что шансы России на выход в плей-офф не очень высоки. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.20, это примерно 30% вероятности. Сделать ставку на то, что подопечные Галактионова не смогут пробиться во второй этап турнира, можно за 1.30 (70%).

Встреча России и Дании состоится 31 марта.

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