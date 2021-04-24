Усман — Масвидаль: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой UFC 261

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Камару Усман – Хорхе Масвидаль в рамках UFC 261.



Ставка: победа Камару Усмана по очкам за 1.70.

«Нас ждёт реванш Камару Усман – Хорхе Масвидаль.



Несмотря на то что Масвидаль в этот раз проведёт весь лагерь, всё-таки преимущество будет на стороне Усмана, потому что Масвидаль не смог найти ключи к сопернику в первом бою. Я думаю, что он не сможет этого сделать и в этом бою, так как Усман не такой прямолинейный в борьбе, как тот же Бен Аскрен.



Скорее всего, выиграет Усман большинством судейских решений. В досрочной победе я сомневаюсь. А на победу Касару по очкам букмекеры выставляют коэффициент 1.70. Хороший вариант».