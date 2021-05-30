Карен Хачанов — Иржи Веселы: прогноз Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч чемпионата Франции Карен Хачанов — Иржи Веселы.
Ставка: победа Хачанова с форой (-4.5) за 1.65.
«Карен Хачанов (25-я ракетка мира) встретится с чешским теннисистом Иржи Веселы (71-я ракетка мира). Чех — непростой теннисист, левша, очень сильно подаёт, бежит на сетку, режет, не даёт никого ритма. Его теннис больше подходит для игры на быстром покрытии. Иногда у него встречаются хорошие победы на земле.
Хачанов и Веселы встречались в том году, во Франции и та встреча стала единственной в их противостоянии. Хачанов, тогда, выиграл в четырёх сетах, причём в трёх из них всё решалось на тай-брейке (матч длился больше трех с половиной часов). Оба они очень хорошо подают, а вот передвигаются не так уж хорошо на земле. Карен тогда выиграл за счёт стабильной задней линии. Веселы любит рисковать, подача, выход к сетке, но земля как раз тормозит подобные агрессивные попытки.
У Карена лучший результат в Париже был в 2019-м году (четвертьфинал), а Веселы дальше третьего круга никогда не проходил. На земле чуть получше резуьтаты в этом сезоне на земле у Карена (4 побед, 5 поражений), у Веселы всего 2 победы и 5 поражений. Он был замечен на небольших турнирах – челленджерах в Европе, где сыграл неудачно, вылетев из четырех турниров после первого же круга. Общее количество матчей в сезоне: у Хачанова – 14 побед и 11 поражений, а у Веселы – 7 побед и 10 поражений.
Не исключаю тай-брек (а может и не один!) сегодня. Хачанов должен побеждать, хотя он и не показывает ныне свой лучший теннис, продолжая падать в рейтинге. Уверенность Карен подрастерял, но сегодня он фаворит. Хачанов выиграет с форой».
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