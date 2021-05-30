Аманда Анисимова — Вероника Кудерметова: прогноз Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Открытого чемпионата Франции Аманда Анисимова — Вероника Кудерметова.



Ставка: победа Кудерметовой за 1.74.

«Обе теннисистки русскоговорящие, но если Вероника Кудерметова выступает за Россию, то Аманда Анисимова – за США, так как она там родилась. Анисимова — 19-летняя девушка, 41-я ракетка мира. Кудерметова на пять лет старше, сейчас стоит на 30-й строчке в мировом рейтинге.

У Кудерметовой хороший сезон (наверное, лучший в карьере!) — победа на турнире в Чарльстоне, финал Абу-Даби. Хорошо она играла на быстром покрытии в Австралии. В активе есть уже хорошие победы над теми, кто выше в рейтинге. Она уже наиграла 35 матчей за этот сезон — 24 победы и 11 поражений, статистика игр на земле — 13 побед и 3 поражения.

Аманда старалась играть все земляные турниры — Мадрид, Рим, даже поехала в Парму, сыграла там. Больших успехов пока нет, но ничего – она молоденькая, набирается опыта. Американцы выросли на быстрых покрытиях, они мало играют на земле. А вот для нас, россиян, это привычно. Кудерметова сейчас показывает стабильный теннис, у неё имеется оружие при себе — подача, приём, хорошо она держит заднюю линию, неплохо передвигается. Количество сыгранных матчей даёт ей уверенность, и я думаю, что сегодня у неё не будет никаких проблем. Выбираю ставку на победу Кудерметовой».