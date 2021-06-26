Уэльс — Дания: прогноз Максима Калиниченко на матч Евро-2020 26 июня

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Уэльс — Дания.



Ставка: победа одной из команд в один мяч за 2.24.

«Стартует 1/8 плей-офф Евро-2020. В первом его матче сойдутся сборные Уэльса и Дании.



Валлийцы стали одними из открытий турнира, на мой взгляд. По ходу турнира они только набирали и показывали сбалансированную игру, хотя и не без ошибок. Тем не менее эта команда неожиданно полюбилась многим.



Предстоит команде Уэльса играть с примерно равным соперником — Данией, обидчиком российской сборной. Датчане тоже показывали весьма неплохой футбол. Произошли у этой команды драматические события в первом же матче, но это не помешало прийти в себя и выйти из группы.



Я считаю, что обе команды по праву играют в 1/8. Фаворит в их паре, наверное, Дания. Хотя Уэльс уже показывал, как он умеет играть в матчах, не являясь фаворитом. Я бы не был на 100% уверен в успехе датчан в этом матче.



Если выиграет Дания, то ей будет точно нелегко. Но если эта сборная не одержит победу, то я, в принципе, не удивлюсь. Здесь я попробую погадать. Точного победителя встречи всё-таки прогнозировать не буду. Моя ставка — одна из команд победит в один мяч».