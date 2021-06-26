Даниил Медведев — Сэм Куэрри: прогноз Надежды Петровой на финал турнира в Мальорке

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч турнира в Мальорке Даниил Медведев – Сэм Куэрри.



Ставка: победа Медведева с форой (-3.5) за 1.88.

«Как я и предполагала, Медведев добрался до финала. Полуфинал получился непростым – испанец поборолся, но Даниил в итоге победил и сейчас поборется за титул с американцем Сэмом Куэрри (33 года, 60-я ракетка мира).



В этом сезоне у Куэрри не так много сыгранных матчей – всего 13: 5 побед и 8 поражений. После Австралии за четыре месяца он не выиграл ни одного матча, а сейчас дошёл до финала. Только на траве он стал побеждать. Сэм — опасный игрок как раз на быстрых покрытиях. Помню, как в прошлом году на US Open, где Кузнецов после двухлетнего перерыва из-за травмы вышел и его обыграл в трёх сетах.



Куэрри — высокий, но не очень подвижный. У Дани примерно такой же рост, но он хорошо передвигается. Бесспорно, Медведев – фаворит финала. Второй ракетке мира проигрывать в финале шестидесятой – будет просто смешно. Так что, ставлю на победу Медведева с форой (-3.5) гейма».