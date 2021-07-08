Эшли Барти — Анжелика Кербер: ставка Надежды Петровой на игру 1/2 финала Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Эшли Барти — Анжелика Кербер.
Ставка: победа Барти с форой (-2.5) за 1.65.
«Австралийка Эшли Барти (1-я сеяная, 1-я ракетка мира) против немки Анжелики Кербер (28-я ракетка мира). Барти — 25 лет, Кербер – 33. У Барти лучший результат здесь, на Уимблдоне, — 4 круг, а вот Кербер в 2018 году, когда она была первой ракеткой мира, тут побеждала.
Вообще Кербер любит играть на земле, она тут уверенно себя чувствует. Но у нее этот сезон до земляных турниров вообще не складывался. Она была не уверена в себе, часто проигрывала тем, кто ниже нее в рейтинге. До Уимблдона она выиграла турнир и сейчас удачно проходит по сетке — с каждым кругом наращивает в себе уверенность.
Барти играет спокойно, уверенно, грамотно. Думаю, что она обыграет Кербер. Австралийка будет ломать ритм, она играет умно, я бы ее назвала интеллектуалом в женском теннисе. Кербер сложно будет справиться со своими эмоциями, волнением, мандражом. Это из-за того, что давно она на таких стадиях турнира не играла, не побеждала. Поэтому считаю фаворитом Барти. Ставлю на ее победу с форой (-2,5)», — сказала Петрова.
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