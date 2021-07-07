Эшли Барти — Анжелика Кербер. Прогноз: классический женский теннис в полуфинале Уимблдона

Кербер не проигрывает на траве 10 матчей подряд. Но букмекеры в немку не верят.

8 июля Эшли Барти и Анжелика Кербер сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Барти — коэффициент на её победу составляет 1.46. На успех Кербер можно поставить за 2.81.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Эшли Барти — Анжелика Кербер 8 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Эшли Барти — Анжелика Кербер не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.90. Ставки на третий сет принимаются за 2.45.

Анализ матча Уимблдона Эшли Барти — Анжелика Кербер (08.07.2021)

Впервые за долгое время женские полуфиналы ТБШ дарят зрителям по-настоящему громкие вывески. Если в первом полуфинале Уимблдона схлестнутся Арина Соболенко и Каролина Плишкова, то вторую путёвку в финал разыграют девушки, имеющие на двоих четыре победы на «Шлемах». Эшли Барти померяется силами с Анжеликой Кербер.

Теннисистки играли друг с другом пять раз, во всех случаях происходило это на хардовом покрытии. Пока минимальное преимущество имеет Кербер — три успеха против двух у Барти. Тем не менее последняя встреча случилась два с половиной года назад, когда австралийка не входила даже в топ-10 рейтинга WTA. Сейчас же Эшли уже более полутора лет удерживает звание первой ракетки мира.

Анжелика Кербер проводит впечатляющий травяной сезон. К Уимблдону немка подошла с семью победами в восьми матчах в активе. А ещё — с выигранным титулом в Бад-Хомбурге (Германия). В Германии среди прочих она обыграла Катержину Синякову и Петру Квитову. А единственное травяное поражение в сезоне пока потерпела в Берлине от Виктории Азаренко. Как видно, результаты солидные.

Уже на Уимблдоне Анжелика поочерёдно обыграла Нину Стоянович, Сару Соррибес-Тормо, Александру Саснович, Кори Гауфф и Каролину Мухову. Не самый впечатляющий набор соперниц (не забывайте, что речь идёт о выступлениях на траве), однако один лишь успех в матче с Гауфф стоит многого. 17-летняя американка пребывает в отличной форме, а Уимблдон и вовсе является для неё одним из самых удачных турниров «Большого шлема».

Эшли Барти, даже невзирая на фактическое отсутствие соревновательной подготовки к травяному мэйджору, на самом Уимблдоне разбирается с соперницами без особых проблем. Единственной теннисисткой, сумевшей отобрать у Эшли партию, неожиданно стала Карла Суарес-Наварро. В следующих четырёх матчах Барти выигрывала со счётом 2-0. То есть наверняка сохранила достаточное количество сил.

Удивительно, насколько заметное преимущество отдают букмекеры Барти. Да, у австралийки есть два травяных трофея в карьере, однако на Уимблдоне до текущего сезона максимумом был четвёртый раунд. Кербер же не просто так три года назад взяла трофей в Лондоне — немка имеет значительно больше опыта на траве и более серьёзные результаты. Тем не менее явным фаворитом встречи считается именно Барти.

Специалисты практически уверены в победе Барти, однако Кербер идёт на серии из 10 травяных побед и это не может не впечатлять. Как минимум партию Анжелика, катком проходящая по своим соперницам, должна забирать. Не исключена и общая победа немки, однако рисковать не будем — ограничимся ставкой на плюсовую фору Кербер по сетам.

Альтернативный вариант — общий тотал больше по геймам. Обе спортсменки вряд ли испытывают проблемы со свежестью, поскольку до полуфинала добрались без особых приключений. Значит, бороться они будут до последнего. Третий сет здесь видится более чем вероятным. Да и тай-брейк исключать никак нельзя.

Ставки на матч Уимблдона Эшли Барти — Анжелика Кербер 8 июля 2021 года

Кербер и Барти более чем достойны места в финале, а значит, полуфинал должен получиться напряжённым и близким по счёту. Если Анжелика покажет такой же уровень тенниса, что и в предыдущих матчах Уимблдона, ей по силам обыграть даже первую ракетку мира. На наш взгляд, лёгкой победы Эшли здесь точно не случится.

Ставка 1: победа Кербер с форой (+1.5) по сетам за 1.67.

Ставка 2: тотал больше 20.5 геймов за 1.71.