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«Зенит» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча за Суперкубок России

«Зенит» — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча за Суперкубок России
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17 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск.

Встреча состоится на нейтральном поле в Калининграде. В прямом эфире матч покажет Первый канал.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.71. Успех москвичей оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры не уверены, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол москвичей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Итоговый успех «Зенита» идёт за 1.33, а успех «Локомотива» — за 3.10.

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