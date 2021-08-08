«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Ахмат».
Ставка: победа «Рубина» за 2.04.
«Рубин» и «Ахмат» сразятся в третьем туре РПЛ. Сразу скажу, что в этом противостоянии весьма привлекательный коэффициент на победу казанской команды. Не очень понимаю, чем здесь руководствуются букмекеры, давая хорошую котировку на успех одного из лидеров чемпионата в игре с «середняком».
Пускай только две игры в РПЛ команды провели. Но «Рубин» мало того, что победил в обеих, так он ещё и не пропускает три встречи подряд. «Ахмат» же за два тура пропустил уже три гола, выиграв только в одной встрече.
Команда из Грозного точно едет в Казань не в роли фаворита. Да, это хорошая команда в плане мотивации и физики. «Ахмат» тактически хорошо подготовлен. Но, на мой взгляд, конкретно сейчас всё-таки «Рубин» сильнее.
Здесь, я считаю, нет смысла долго рассуждать. Даже с учётом того, что у «Рубина» был небольшой казус в квалификации Лиги конференций с «Ракувом» (0:0), нужно отнестись к команде Слуцкого со снисхождением, а не с насмешками. Множество негативных комментариев в сторону «Рубина» — излишни, по моему мнению. Думаю, это не помешает казанцам обыграть «Ахмат» в этой встрече.
Моя ставка простая – победа «Рубина».
- 8 августа 2021
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
07:40
-
07:22
- 7 августа 2021
-
22:16
-
21:59
-
21:00
-
20:00
-
19:00
-
18:45
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00