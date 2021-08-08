«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Рубин» – «Ахмат».



Ставка: победа «Рубина» за 2.04.

«Рубин» и «Ахмат» сразятся в третьем туре РПЛ. Сразу скажу, что в этом противостоянии весьма привлекательный коэффициент на победу казанской команды. Не очень понимаю, чем здесь руководствуются букмекеры, давая хорошую котировку на успех одного из лидеров чемпионата в игре с «середняком».



Пускай только две игры в РПЛ команды провели. Но «Рубин» мало того, что победил в обеих, так он ещё и не пропускает три встречи подряд. «Ахмат» же за два тура пропустил уже три гола, выиграв только в одной встрече.



Команда из Грозного точно едет в Казань не в роли фаворита. Да, это хорошая команда в плане мотивации и физики. «Ахмат» тактически хорошо подготовлен. Но, на мой взгляд, конкретно сейчас всё-таки «Рубин» сильнее.



Здесь, я считаю, нет смысла долго рассуждать. Даже с учётом того, что у «Рубина» был небольшой казус в квалификации Лиги конференций с «Ракувом» (0:0), нужно отнестись к команде Слуцкого со снисхождением, а не с насмешками. Множество негативных комментариев в сторону «Рубина» — излишни, по моему мнению. Думаю, это не помешает казанцам обыграть «Ахмат» в этой встрече.



Моя ставка простая – победа «Рубина».