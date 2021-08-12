Андрей Рублёв — Джон Иснер: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Торонто

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч турнира АТР в Торонто между Андреем Рублёвым и Джоном Иснером.
Ставка: ТБ 21.5 за 1.58.
«В 1/8 финала «Мастерса» в Торонто встретятся Рублёв и Изнер.
Джон Иснер войдёт в историю тенниса как один из самых ярких «подаванов». Очень мощная и стабильная подача, высокий процент попадания первым мячом и минимум двойных — это всё об американском великане. Всё это отражается на характере игр с участием Иснера. В матчах Джона в этом сезоне в 17 случаях
из 21 (только трёхсетовый формат) пробивался тотал 21.5 гейма.
У Рублёва тоже хорошая первая подача. Андрей должен иметь преимущество в обменах ударами на задней линии. Много брейков в этой встрече ждать не стоит. Весной эти теннисисты встречались между собой на грунте, сыграли три сета, в которых дважды доходили до тай-брейка. Логичным выбором ставки здесь вижу выбор больше 21.5 гейма», — сказал Кириченко.
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