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«Валенсия» — «Хетафе»: прогноз Дениса Наливайко на встречу Примеры

«Валенсия» — «Хетафе»: прогноз Дениса Наливайко на встречу Примеры
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Спортивный комментатор на Setanta Sports и «Телеспорте», специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1-го тура Примеры сезона-2021/2022 «Валенсия» — «Хетафе».

Ставка: ТБ 5.5. ЖК за 1.80.

«Валенсия» — «Хетафе» — первый матч этого сезона испанской Ла Лиги и уже такая афиша. Афиша на самом деле не футбольная, а это что-то из разряда единоборств. «Хетафе» при Пепе Бордаласе была всегда самой грубой командой. Рекорд по количеству жёлтых карточек с большим запасом, рекорд по количеству красных карточек с запасом.

Теперь Бордалас тренирует «Валенсию». Уже по предсезонным играм было видно, что «Валенсия» будет играть в тот же футбол, в очень прессингующий футбол, в футбол довольно агрессивный. А «Хетафе», я не верю, что с таким подбором исполнителей быстро адаптируется к другому стилю игры. Предлагаю ставку на тотал больше 5.5 жёлтых карточек. По три карточки на команду, здесь мне кажется, что это самый настоящий верняк, учитывая коэффициент», — сказал Наливайко.

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