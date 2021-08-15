«Сельта» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Сельта» – «Атлетико» Мадрид в 1-м туре испанской Примеры сезона-2021/2022.



Ставка: обе забьбт за 1.99.

«Понятно, что после чемпионата Европы и Кубка Америки игроки доезжали до клубов по-разному. Кто-то чуть раньше приехал, кто-то позже. Посмотрим, к чему это приведёт.



«Сельта» неплохо провела концовку прошлого сезона. «Атлетико» вообще стал чемпионом. Не забываем, что у «Атлетико» по своим причинам не сыграет Суарес. Есть проблемы с обороной — Триппьер чуть позже присоединился. Карраско может сыграть в защите. «Атлетико» пропускал в каждом матче в межсезонье. Понятно, что товарищеские встречи не совсем показатель, но и от «Кадиса» пропустили, и от «Фейеноорда», и от «Вольфсбурга», и от «Зальцбурга», и от «Нумансии». Это товарищеские матчи, разный уровень нагрузки, но тем не менее.



У «Сельты» неплохая группа атаки, и она может воспользоваться на старте тем, что «Атлетико» может быть не в полном порядке.



В прошлом сезоне «Сельта» уступила дома «Атлетико» — 0:2. До этого «Сельта» дома дважды подряд забивала мадридцам. Попробуем сыграть «обе забьют» за хороший коэффициент — 1.99. Всё-таки домашний матч для «Сельты» — при болельщиках. Обмен мячами вполне может быть».