Джон Иснер – Бенуа Пэр: прогноз Владимира Чаплыгина на матч турнира в Цинциннати

Профессиональный спортивный аналитик Владимир Чаплыгин дает прогноз на матч третьего круга мужского мастерса в Цинциннати.



Ставка: победа Пэра за 3.36.



«За счет невероятно мощной подачи Иснер в этом году на открытом харде выигрывает 72,3% очков и удерживает 93% геймов на своей подаче. У Пэра результаты скромнее: он выигрывает 57,9% очков и удерживает 69,8% своих подач.



Казалось бы, явный фаворит американец. Но стоит учитывать еще один компонент – игру на приеме. Иснер на чужой подаче выигрывает 28,1% очков и делает брейки лишь 7,8% геймов. Пэр выигрывает на подаче соперников 36,7% очков, брейков он добивает в 21,1% геймов.



Для меня важнейшую роль играет другой фактор – усталость спортсменов. За последние 50 дней Иснер провел на кортах 457 геймов, в то время как у Пэра набралось 373. И первая, и вторая цифра очень большие, но у американца она получается совсем за гранью. Часто бывает так, что с такой нагрузкой теннисисты попросту получают травму во время матча и снимаются с турнира. Например, недавно такая история приключилась с американкой Коллинс. А если учесть тот факт, что за последние 30 дней у Иснера накопилось 404 сыгранных гейма, а у Пэра только 228 – выбор в пользу француза очевиден», — сказал Чаплыгин.