«Барселона» — «Хетафе»: прогноз Максима Калиниченко на матч Ла Лиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Барселона» – «Хетафе».



Ставка: обе забьют за 1.95.

«В третьем туре испанского чемпионата сыграют «Барселона» и «Хетафе». Сейчас, конечно, все взгляды прикованы к каталонцам, которые впервые за много лет играют без своего идола – Лео Месси. И пока не скажу, что команда Кумана блещет. Однако такие результаты ожидаемы – клуб не показывал безупречной игры и в прошлом сезоне.

Сейчас в стане сине-гранатовых и вообще во всём мировом футболе продолжается перестройка. Я уверен, что в этом году мы увидим очень интересный чемпионат Испании. Потому что и «Реал» уже совсем не такой звёздный, «Барселона» тоже немного просела.



Так что в этом сезоне у «Атлетико» снова появится шанс победить в Ла Лиге, хотя, на самом деле, не только у него. В чемпионате ещё есть «Севилья», которая спит и видит, как обыграть кого-нибудь в Примере.

До этой игры «Хетафе» уступил в обоих турах с сухим счётом 0:1. «Барселона» в каждом из двух своих матчей и забивала, и пропускала. По теории вероятности, наверное, «Хетафе» должен наконец-то забить хотя бы один мяч. Но и в голе от каталонцев нет смысла сомневаться – в атаке команда Кумана всё ещё довольно грозная.

Моя ставка будет короткой – обе команды забьют. Жду активного и открытого футбола».