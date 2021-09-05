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«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

«Барыс» — «Металлург» Мг: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» Мг.

Ставка: победа «Металлурга» в основное время за 2.26.

«Когда доллар взлетел с 30 до 80 рублей, какими-то жутко востребованными для российских хоккеистов стали белорусский и казахстанский хоккеи. Два казахстанских клуба в Высшей хоккейной лиге – усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинская «Сарыарка» — и вовсе почувствовали себя королями горы, выбирая из лиги самое вкусненькое. Ну, прямо, как СКА в КХЛ.

Но в верхнем эшелоне, сиречь в Континентальной лиге, это прошло как-то малозаметно. Олигархи остались на своих местах, а «Барыс» с «зубрами» в олигархический класс так и не попали, хоть и стали чувствовать себя в финансовом плане гораздо уверенней. Но они ведь и так от госбюджетов кормятся, поэтому не станут голодать при любом курсе доллара.

Сейчас доллар для казахстанского хоккея весьма приличный, но это никак не помогло «Барысу» в стартовом матче сезона против «Салавата Юлаева». Уфимцы уверенно придушили казахстанских «кошек» так, что те даже мяукнуть не успели. В свою очередь, «Магнитка» весело, с шутками и прибаутками разобралась в Екатеринбурге с «Автомобилистом», накидав тому шесть шайб.

Всё это вместе говорит о том, что и во второй игре подряд особых шансов у «Барыса» не будет, несмотря на родные осины, сиречь трибуны. Налицо определённая неготовность казахстанцев к старту сезона, точнее, неготовность к встречам с признанными авторитетами КХЛ.

Поэтому с чистой совестью гружу на раздухарившуюся в первом матче «Магнитку». На вторую подряд победу магнитогорцев в основное время с достаточно приличным преимуществом и солидным тоталом», — сказал Лебедев.

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