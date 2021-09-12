«Милан» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Лацио».



Ставка: тотал больше 3 голов за 2.09.

«В третьем туре итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Обе команды лихо начали чемпионат — по две победы в двух турах. Теперь они претендуют на первую строчку, как и три другие команды, которые тоже только выигрывали в новом сезоне.



К очной дуэли команды подходят с неплохим настроением. «Лацио» мне сейчас нравится по своей игре. «Милан» был неплох ещё в прошлом сезоне, когда команда уверенно шла в чемпионате. Только во второй части сезона команда Пиоли уступила в стабильности «Интеру». Сейчас миланцы снова стремятся к борьбе за скудетто.



Но иногда «Милан» всё-таки проваливается, непонятно почему. Сейчас он пока идёт уверенно, однако в каждом туре клуб может потерять очки. В любом случае результативный футбол обе команды показывают, особенно «Лацио». Девять голов римляне забили за два тура.



Не думаю, что в их противостоянии будет забито мало мячей. Оба клуба умеют атаковать — они будут играть на встречных курсах. Предполагаю, что в этом матче нас ждёт настоящий спектакль. Предлагаю поставить на вариант «тотал больше трёх мячей», — сказал Калиниченко.