«Милан» — «Лацио»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Милан» — «Лацио».
Ставка: тотал больше 3 голов за 2.09.
«В третьем туре итальянской Серии А встретятся «Милан» и «Лацио». Обе команды лихо начали чемпионат — по две победы в двух турах. Теперь они претендуют на первую строчку, как и три другие команды, которые тоже только выигрывали в новом сезоне.
К очной дуэли команды подходят с неплохим настроением. «Лацио» мне сейчас нравится по своей игре. «Милан» был неплох ещё в прошлом сезоне, когда команда уверенно шла в чемпионате. Только во второй части сезона команда Пиоли уступила в стабильности «Интеру». Сейчас миланцы снова стремятся к борьбе за скудетто.
Но иногда «Милан» всё-таки проваливается, непонятно почему. Сейчас он пока идёт уверенно, однако в каждом туре клуб может потерять очки. В любом случае результативный футбол обе команды показывают, особенно «Лацио». Девять голов римляне забили за два тура.
Не думаю, что в их противостоянии будет забито мало мячей. Оба клуба умеют атаковать — они будут играть на встречных курсах. Предполагаю, что в этом матче нас ждёт настоящий спектакль. Предлагаю поставить на вариант «тотал больше трёх мячей», — сказал Калиниченко.
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