«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: прогноз Максима Калиниченко на матч Примеры

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Примеры «Атлетико» Мадрид — «Барселона».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.98.

«В центральном матче восьмого тура испанской Примеры сойдутся «Атлетико» и «Барселона». Действующий чемпион Испании примет команду, которая в прошлом сезоне до последнего пыталась догнать её. Однако в прошлом розыгрыше Ла Лиги каталонцы успеха не добились. Есть у них большие проблемы и сейчас.



Почти после каждой игры «Барселоны» возникают новые слухи о том, что её тренер Рональд Куман скоро будет уволен. Я считаю, что эти разговоры небезосновательны. Всё-таки «Барселона» редко выигрывает и часто теряет очки с не самыми сильными соперниками.



Недавно с сине-гранатовыми сыграли вничью такие команды, как «Гранада» и «Кадис» (1:1 и 0:0). А на днях подопечные Кумана ещё и потерпели поражение от «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:3). Так что сейчас кресло под нидерландским специалистом очень сильно качается. Не исключено, что этот матч станет для него последним.



Хотя пока что «Атлетико» не показывает того футбола, что он выдал в прошлом сезоне. Клуб зачастил с потерей очков. Хотя выигрывает он тоже немало — в таблице команда Симеоне идёт на четвёртом месте.



В прошлом туре, правда, «Атлетико» многих удивил и потерпел поражение от «Алавеса» (0:1). Но после этого клуб выиграл у «Милана» в Лиге чемпионов — 2:1. Так что сейчас мадридцы находятся в лучшем состоянии, чем каталонцы.



Думаю, «Барселона» сейчас имеет слишком много проблем, чтобы навязывать конкуренцию «Атлетико». Рассчитываю, что «матрасники» победят в этой игре. На такой вариант и предложу поставить».

Прогноз Константина Генича на матч «Атлетико» — «Барселона».