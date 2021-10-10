Испания — Франция: прогноз Максима Калиниченко на финал Лиги наций

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на финал Лиги наций Испания — Франция.
Ставка: победа Франции с нулевой форой за 1.80.
«У Испании в полуфинале была тяжёлая задача – прервать рекордную серию Италии без поражений. «Красная фурия» почти добилась этого результата на Евро-2020. Однако тогда «лазурная команда» выиграла по итогам серии пенальти.
Сейчас же команда Энрике подходила с должным настроем. Она довольно уверенно начала игру, быстро забив. Затем, в конце тайма, произошло поворотное событие – красная карточка у Бонуччи. Это окончательно и поставило крест на рекордной серии команды Манчини (1:2).
Ну а Бельгия встречалась, на первый взгляд, не с таким грозным соперником – Францией. До этого матча подопечные Дешама на бумаге представляли собой очень сильного противника, а на деле – не лучший, с командной точки зрения, коллектив. На Евро-2020 французы рано вылетели. Но бельгийцы хорошо начали.
В первом тайме «красные дьяволы» переиграли Францию, забив два мяча. Однако во второй 45-минутке команда Дешама смогла перевернуть игру. Сыграли давно заготовленные козыри – забил и Бензема, и Мбаппе. По итогу французы выиграли – 3:2.
После таких полуфиналов ещё интереснее будет смотреть финал. Обе команды жаждут получить в свою копилку ещё один трофей. Испания хочет вернуть былое величие. А французы намерены подтвердить свой статус действующих чемпионов мира.
Всё-таки я отдам в своём прогнозе предпочтение французам. На мой взгляд, Испании немного повезло с красной карточкой в матче с Италией. А вот команда Дешама нащупала свой стиль игры в полуфинале с Бельгией. Сейчас она сможет обыграть и подопечных Энрике. Так что предложу поставить на выигрыш Франции с форой (0)».
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