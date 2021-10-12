Украина — Босния: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Украина — Босния и Герцеговина в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Украины за 1.80.
«В Финляндии Украина сумела одержать важнейшую для себя победу. Борьба за второе место в группе, первое наверняка достанется Франции, обострилась.
Украина играет во Львове. Этот стадион традиционно успешен, там фартит Украине. На этой арене команда почти никогда не заканчивает матч без победы. В прошлом отборочном цикле там были разгромлены сербы.
Поддержка стадиона может стать решающим фактором. Силы команд примерно равны. Украинцы воодушевлены долгожданной победой. Разумеется, они постараются удачно провести домашний матч, памятуя о том, что у них есть ещё и выезд в Боснию.
Дома надо выигрывать. Думаю, это по силам Украине. В хорошей форме Ярмоленко и Яремчук. Им по силам создать нужное количество моментов и реализовать их. Поставлю на победу сборной Украины с коэффициентом 1.80», — сказал Андронов.
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