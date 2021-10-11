Украина — Босния и Герцеговина. Оставьте Петракова и Руслана Малиновского в покое

12 октября состоится матч восьмого тура квалификации ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех боснийцев оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.78.

Коэффициенты букмекеров на матч Украина — Босния и Герцеговина 12 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Украина — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98

Анализ и прогноз матча 8-го тура квалификации ЧМ-2022 Украина — Босния (12.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, в самом разгаре сражения национальных сборных в отборе ЧМ-2022. Дело близится к завершению, добрались до восьмого тура. Среди прочих 12 октября Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдёт на стадионе «Арена Львов», стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Украинцы наконец-то победили. Впервые за шесть туров квалификации. Обыграли Финляндию (2:1). Голами отметились Андрей Ярмоленко на четвертой минуте и Роман Яремчук, забивший с передачи Виктора Цыганкова, через полчаса. Команда смотрелась неплохо, вполне могла забить больше.



Пропустила, можно сказать, случайно. Финны подали угловой, с первым ударом опытный Андрей Пятов справился, но предугадать, что Теэму Пукки подставит ногу при выбивании мяча из штрафной было трудно. В остальном за действия в обороне можно похвалить, моментов у Суоми практически не было.



Очевидно, Александр Петраков способен не только делать громкие заявления в интервью, но и доказывать на деле свой профессионализм. В случае победы над Боснией и Герцеговиной его подопечные закрепятся на второй строчке в группе. Францию уже вряд ли обгонят, но выйти в плей-офф будут все шансы.

Теперь украинцы сыграют дома, родные стены и «двенадцатый игрок» наверняка помогут в матче с боснийцами. Петракову всё равно выставляют претензии, не забыт конфликт с Русланом Малиновским. Однако украинский специалист продолжает действовать по заданной тактике, от комментариев по поводу Малиновского отказывается.

И это правильно. Игрок не вызван, в очередной раз ворошить ситуацию в надежде на громкий заголовок нет смысла. Как минимум до окончания октябрьской части квалификации тренера нужно оставить в покое. Ведь на носу важнейшая встреча. Развитие успеха будет хорошим ответом на критику и шум в прессе.



У Боснии и Герцеговины довольно крепкий состав. Есть в обойме несколько высококлассных футболистов. Однако после пяти матчей в активе всего шесть набранных очков. Обыграли только Казахстан в прошлом туре. До этого были три ничьих, поражение от Франции и много пропущенных мячей.



В Лиге наций боснийцам вообще не повезло — попали в «группу смерти» к итальянцам, голландцам и полякам. Добыли два очка и финишировали последними. Не помогают и регулярные перемены главных тренеров. После Евро-2020 Душана Баевича сменил Ивайло Петев. Болгарский специалист, конечно, сыграл вничью с французами (1:1), но тогда вмешалось удаление.

Также Босния одолела Казахстан (2:0), ну тут, скорее, нужно задавать вопросы казахстанцам. Едва ли такой результат светит с Украиной. Украинцы мотивированы, и даже без лидеров есть кому играть. Роман Яремчук демонстрирует отличную форму. Петраков наверняка найдет ключ и к нестабильным боснийцам. Мы бы взяли П1 за 1.81.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Украина — Босния и Герцеговина 12 октября 2021 года

Сборная Украины набрала неплохие обороты. Отсутствие поражений — добрый знак, а недавно удалось наконец добыть первую победу. Пусть и над не самыми мощными финнами. Борьба за поездку в Катар продолжается. Босния и Герцеговина тоже сборная не из робкого десятка, но в успех украинцев верится больше. Сейчас они выглядят куда собраннее и надёжнее.



Ставка: победа Украины за 1.81.

Где смотреть матч Украина — Босния?