Украина — Босния и Герцеговина: прогноз Эдуарда Мора на матч во Львове

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Украина – Босния и Герцеговина.



Ставка: ничья за 3.75.



«Крайне интересный матч. Дело в том, что именно эти команды соперничают за право участвовать в стыках. Наверняка Франция займёт первое место. А вторую путёвку разыграют между собой Украина и Босния.



У Украины осталось две игры, обе с Боснией. А у Герцеговины ещё 3 матча, включая домашний с Финляндией, который они наверняка выиграют. В таком случае боснийцы на одно очко опередят Украину.



Стратегически боснийцев устраивает ничья во Львове.



Думаю, что такой исход и будет. Так как я не вижу в нынешнем тренере Украины наставника, который может за собой повести. Это не Шевченко, который ни от кого не зависел и мог принимать свои решения. Мы видим, что у нового тренера проблемы с Малиновским. Думаю, что со временем всё будет только хуже, а тренер уйдёт в отставку. Но это будет стоить Украине второго места.



Полагаю, что будет тяжёлая игра, в которой Украина не победит. В лучшем случае сыграет вничью.



Первая моя ставка – это Х. Вторая – ТМ 2.5. Боснии не надо стараться выиграть, атаковать, рисковать. Думаю, что голов в этом матче будет мало», — сказал Мор.

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