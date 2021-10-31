«Рома» — «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» – «Милан».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.11.

«Думаю, «Милан» намерен и в этом сезоне бороться за чемпионство. Велик шанс, что это у него выйдет. Я во всяком случае будут верить в успех этой команды. Всё-таки, на мой взгляд, она давно заслужила титул в Италии.



Противостоять в этом туре «Милану» будет «Рома». Эта команда давно навязывала борьбу всем топам в Серии А. Ей для достижения успехов не хватало только хорошего тренера. И вот летом в «Вечный город» приехал Моуринью. С ним у клуба есть все шансы попасть в Лигу чемпионов в следующем сезоне.



Хотя в начале сезона у «Ромы» были более «наполеоновские» планы. Команда обыгрывала всех и уверенно держалась в числе лидеров. Но долго так продолжаться не могло и клуб начал понемногу сдавать, теряя очки. Сейчас он на четвёртом месте, отставая от «Милана» и «Наполи» уже на девять баллов. Не критично, но, вспоминая прошлый сезон, может, римлянам уже и не удастся обогнать лидеров турнира.



Обе команды вместе с Серией А ещё выступают в еврокубках и терпят там неудачи. Так, «Милан» в последних матчах проигрывал «Атлетико» и «Порту». А «Рома», которая играет всего лишь в Лиге конференций, недавно достаточно позорно была разгромлена «Будё Глимтом» (1:6). Справедливости ради в следующем матче подопечные Моуринью уже смогли прервать победную серию «Наполи», которая шла со старта сезона.



Оба клуба находятся не в лучшей форме. «Милан», конечно, уверенно играет в Серии А. Однако его неудачи в Лиге чемпионов вызывают вопросы. Ну а «Рома» также не внушает особого доверия уже. Так что на победу кого-то из них я не буду предлагать поставить. Лучше попробую угадать голы. Их, я считаю, будет немного. Обеим командам сейчас очень не хочется проигрывать».

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