Россия — Кипр: прогноз Эдуарда Мора на матч отбора ЧМ-2022

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Россия — Кипр.



Ставка: индивидуальный тотал России больше 2.5 за 2.00.



«Вы знаете, что осталось две игры, и нашей команде нужно совершить подвиг, выйдя в финальную часть турнира с первого места. Если мы займем второе место, то потом пройти стыковые матчи будет сложно.

В этом плане игру против Кипра сложно переоценить. Мы обязаны эту игру выиграть.



Кипр первые три матча провел очень хорошо, набрав 4 очка, пропустив всего один гол. Но потом было поражение 0:3 от Мальты — и Кипр посыпался. Кипр опасен тем, что он не боится играть в футбол, очень много играет с мячом. Поэтому в этой игре нам нужны футболисты, которые будут много прессинговать и отбирать мячи. Но в итоге надо будет и забивать. Думаю, что надо забивать сразу два гола в первом тайме, чтобы потом спокойно играть.

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Кипр.

Если мы обыгрываем Кипр, то в последнем матче против Хорватии нас будет устраивать ничья, а это очень важно. Думаю, что с первых минут наши футболисты будут атаковать. Но Кипр не играет от обороны, может вполне забить нам гол.



Думаю, что в стартовом составе появится Смолов – лучший наш нападающий в плане мастерства. Сергеева я уже жду на матче с Хорватией, учитывая, что он очень работоспособный и нужно будет много прессинговать.



Мой прогноз – Россия забьет больше 2,5 гола. А вот забьет ли Кипр – это для меня загадка. Кипру терять нечего, как они будут играть в атаке, непонятно. У нас немало травмированных, поэтому угадать состав сложно, но Карпин сделал такую сборную, в которой не так много все зависит от того, кто будет играть, так как почерк не меняется», — сказал Мор.

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Россия — Кипр.

Где смотреть матч Россия — Кипр?