Россия — Кипр. Карпину нужно победить малой кровью

3 очка нужны как воздух. Но и тратить много сил и эмоций нельзя.

11 ноября сборная России по футболу проведёт свой предпоследний матч в отборочном турнире ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина в Санкт-Петербурге сыграет со сборной Кипра. После 8 туров наша сборная набрала 19 очков. Это на 2 больше, чем у главных преследователей – сборной Хорватии. Правда, командам предстоит ещё очная встреча в Сплите. Но перед ней нужно обыграть Кипр, чтобы иметь право на ничью в решающем матче.

Где смотреть матч Россия — Кипр?

Букмекеры практически не сомневаются в победе команды Валерия Карпина. На победу России можно сделать ставку с коэффициентом 1.21. На ничью предлагают коэффициент 7.15, а сделать ставку на победу киприотов можно за 17.00.

Эксперты склоняются к тому, что встреча будет результативной. На ТБ 2.5 гола можно сделать ставку с коэффициентом 1.67, а обратный исход идёт за 2.20. На то, что обе команды смогут отличиться, принимают ставки с коэффициентом 2.45, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет забить, можно поставить за 1.55.

Анализ и прогноз матча Россия — Кипр (11.11.2021)

Октябрьское окно для сборной России имело два важных итога. Во-первых, даже если случится страшное и россияне проиграют и Кипру, и Хорватии, то всё равно ниже второго места наша сборная не упадёт. А это даёт право сыграть в стыковых матчах. Но сейчас все наши мысли только о прямой путёвке.

Что нужно, чтобы её получить? Для начала обыграть Кипр, а потом не проиграть Хорватии. Но идти надо шаг за шагом, поэтому сейчас все мысли о матче с киприотами.

Эта команда приучила к тому, что может отбирать очки у более сильных сборных, но в этом отборочном цикле что-то пошло не так. Начиналось-то всё хорошо, с победы над Словенией, но прямо сейчас команда делит последнее место с Мальтой, обе команды набрали по 5 очков.

Киприоты традиционно сильны дома, на выезде эта сборная не так грозна. Команда Карпина на Кипре победила 2:0, а сейчас задача, с одной стороны, победить, а с другой – сэкономить силы и эмоции на главный матч отборочного цикла.

В принципе, задача эта решаемая. Да, без потерь не обошлось: не сыграют в ноябрьских матчах Илья Самошников и Арсен Захарян. Но по сравнению с октябрём, где Карпин недосчитался десятка игроков, ситуация выглядит более-менее приемлемой.

Радует то, что восстановился после травмы Александр Головин. Полузащитник «Монако» пока не в лучшей форме, но точно добавит этой команде интеллекта впереди. А он пригодится, потому что в нападении у команды всё не очень здорово. Фёдор Смолов и Антон Заболотный в последних турах РПЛ не выглядят футболистами, которые закроют вопрос нападения в сборной. Есть ещё Иван Сергеев, но вряд ли дебютанту сборной доверят место в стартовом составе. Хотя Карпин умеет удивлять!

Но в любом случае Кипр сборная России обыгрывать обязана. Класс нашей команды выше, да и домашний матч – это тоже плюс. Климат тоже должен заставить киприотов загрустить. Так что победа России выглядит железным вариантом для ставок в экспресс.

На Кипре наша команда выиграла 2:0. Есть ощущение, что крупную победу ждать не стоит и сейчас. Хотя при Чересове наши парни обыгрывали Кипр и 5:0. Но сейчас у нашей команды задача не только победить, но и сохранить силы на Хорватию. Поэтому неплохим вариантом будет ставка на точный счёт 2:0, коэффициент этого исхода 5.50.

Можно рассмотреть и ставки на то, что обе команды не забьют, коэффициент на этот исход 1.55. А ещё есть вариант с сухой победой России за 1.32. Наиболее выгодной смотрится ставка на ТМ 2.5 гола, на такой исход дают котировку 2.20.

Впереди у команды Карпина решающий отрезок отбора на мундиаль. Пожелаем команде побед. Удачных ставок!

Эксперты оценили шансы сборной России попасть на ЧМ-2022.

Какой канал покажет матч Россия — Кипр?