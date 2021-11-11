Россия — Кипр: ставка Александра Мостового на матч отбора ЧМ-2022

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр.



Ставка: победа России с форой (-2) за 1.91.



«Дебют Валерия Карпина удался – ничья с Хорватией, которая является вице-чемпионом мира, ещё оставляла место для критики, но последовавшие четыре победы подряд не могут не радовать.



Есть проблемы игрового плана, есть матчи, в которых просто повезло, как это было со Словакией, когда «наши парни» всего один раз попали в створ ворот, при этом словаки забили сами себе, но есть главное – результат.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Россия — Кипр.

После восьми туров Россия добыла шесть побед и ничью, что соответствует 19 очкам и первой позиции в группе Н. Сегодняшний противник нашей команды провалил отборочный турнир и расположился на последней позиции. У островитян в активе есть одна победа и две ничьи, последнюю из которых команда добыла ровно месяц назад в противостоянии с Мальтой.

В этой игре особо комментировать смысла не вижу – на поле выйдут две разные по уровню и мотивации команды. Плюс огромный стадион в Санкт-Петербурге и поддержка болельщиков.

Я думаю, что россияне уверенно выиграют за счёт мастерства и класса», — сказал Мостовой.

Где покажут матч Россия — Кипр?

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