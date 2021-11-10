Россия — Кипр. Пока на классе, на мастерстве

11 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех киприотов оценён экспертами в 26.00. Ставки на ничью принимаются за 8.80.

Где смотреть матч Россия — Кипр?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр 11 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Россия — Кипр получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.56. Поставить на «обе забьют» можно за 2.86.

Анализ и прогноз матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр (11.11.2021)

Валерий Карпин у руля главной команды страны успел влюбить в себя немало болельщиков. И речь здесь не только о репутации открытого и рассудительного специалиста. Дело в том, что под руководством экс-наставника «Ростова» национальная сборная до сих пор ни разу не проиграла за время квалификации ЧМ-2022.

Более того, россияне умудрились одержать четыре победы подряд после ничейного результата с основным конкурентом по группе — сборной Хорватии (0:0). Да, далеко не во всех случаях качество непосредственно футбола могло радовать и самого главного тренера. Вспоминать домашнюю встречу со Словакией (1:0) даже не хочется.



Однако в текущем положении прежде всего важно было добиться нужного результата. С этим у наших пока проблем не было (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!). За пять последних туров набрали 13 из 15 возможных очков и вскарабкались на первую строчку в группе. За два тура до конца отбора лидируют с 19 баллами. Учитывая минимальное количество времени и постоянные травмы, требовать большего просто некрасиво.

Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Кипр.

Отрыв от ближайшего преследователя — Хорватии — составляет два очка. Словакия и Словения отстали уже на девять, а потому даже в теории не представляют опасности. Так что конкурировать в заключительных турах предстоит исключительно с подопечными Златко Далича. На кону прямая путёвка в Катар. Второму месту придётся играть в плей-офф.

Строго говоря, хорваты виноваты сами. Шли вровень со сборной России, даже имели лучшие показатели забитых и пропущенных мячей. Но в предыдущем туре потеряли очки, дома сыграв вничью со словаками (2:2). Россияне же из памятного Марибора увезли максимум, обыграв Словению (2:1) благодаря голам Дивеева и Джикии.



Надо сказать, что Валерий Карпин вместе со своим тренерским штабом собирается сделать ставку в заключительных турах на более надёжных футболистов. Тех, кто уже успел зарекомендовать себя. Оба центральных защитника, разумеется, в их числе. Хотя это никак не помешало внести в ноябрьскую заявку новые лица.



Во-первых, сразу два голкипера: Никита Хайкин из норвежского «Будё-Глимта» и Илья Лантратов из «Химок». Во-вторых, нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Вызов последнего напрашивался ещё давно, но только теперь с этим согласилось и руководство. Вероятно, увидим дебют, если всё будет складываться удачно.

Вероятно, начнёт в воротах матч с Кипром кто-то из пары Сафонов-Гильерме, а вот Сергеев вполне может выйти на замену, чтобы освежить атаку. Тем более что играть сборной России предстоит дома, на «Газпром Арене», трибуны которой должны заполниться на 30% от максимальной вместимости. Вполне недурно. Болельщиков гостей при этом не будет совсем.



Мощная поддержка обеспечена, так что дело за малым — выиграть. При победе Россия упрочит лидерство в группе, для прямого попадания в Катар устроит даже ничья в 10-м туре с Хорватией. А уж обороняться при Валерии Карпине россияне умеют. Показали это и в первых напряжённых матчах с хорватами и словаками.

Прогноз Эдуарда Мора на матч Россия — Кипр.

Таким образом, за пять туров обновлённая российская сборная пропустила всего лишь один гол — в Мариборе от Йосипа Иличича. Скромному Кипру, который на нынешнем отборе ЧМ-2022 показывает результат даже ниже ожидаемого, в Санкт-Петербурге будет тяжело претендовать на очки. Киприоты замыкают таблицу.



За восемь туров набрали всего пять очков, одержав одну-единственную победу и скатав две ничьи. А забить на этом промежутке удалось всего три раза, что является одним из худших показателей всей квалификации. Меньше только у Лихтенштейна (два гола) и Сан-Марино (один гол). Так что П1 всухую за 1.66 здесь смотрится заманчиво.



Отсутствие Далера Кузяева и наличие Александра Головина будем обсуждать чуть позже. Думается, главный матч у сборной России впереди. Однако, если не обыграть сейчас сборную Кипра на своём поле, шансы на прямую путёвку в Катар резко сократятся. Едва ли тренерский штаб этого не понимает, а потому недооценки быть не должно.

Альтернативный вариант — Ф1 (-2) за 1.88. В Никосии россияне показали плохую физику, особенно во втором тайме. Но даже так сумели выиграть в два мяча. Теперь эти проблемы в прошлом. Гости же наверняка упрутся, это пообещал нам главный тренер соперника, однако в Санкт-Петербурге им будет ещё тяжелее, чем дома. Ждём чего-то в духе 3:0 или 2:0. Без лишних эмоций, на классе.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Россия — Кипр 11 ноября 2021 года

Сборная России в двух шагах от Катара. Думается, что главный матч ещё впереди, но для этого нужно обыграть Кипр. Все вводные для этого есть. Своё поле, поддержка болельщиков, отличная статистика игры в обороне и плохая форма соперника. На наш взгляд, особых проблем у Валерия Карпина в этот раз быть не должно.



Ставка: победа России всухую за 1.66.

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.

Какой канал покажет матч Россия — Кипр?