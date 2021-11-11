Россия — Кипр: прогноз Константина Генича на игру отбора ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Кипр в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: Россия забьёт 2-3 гола за 1.95.



«Переключаемся на матчи национальных сборных. Особый акцент делаем на группу H, где играет сборная России. Россияне на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге сыграют со сборной Кипра.



Все практически уверены, что сборная России выиграет, несмотря на большое количество потерь. Кузяева не будет, Самошникова, Захаряна. Многие футболисты висят на желтых карточках. Их целых восемь, а половина из них опорные полузащитники. Впереди же решающий матч с Хорватией. В голову к игрокам не залезешь, но ответственность очень высокая, большая.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Россия — Кипр.

Кипр идет на последнем месте, но в Никосии был непростой матч, хоть и победа 2:0. Но здесь будут другие условия — под закрытой крышей, при хорошей поддержке болельщиков. Не хотелось бы, чтобы наша команда здесь ограничилась одним забитым мячом. Понятно, что есть вопросы по атаке. Не совсем понятно, в какой форме Смолов, Заболотный, сыграет ли Сергеев… Но мне кажется, что больше трех Россия не забьет, все-таки впереди матч с Хорватией, из головы его не выкинешь. А меньше одного мяча — опасность, что можно получить чудо-гол от Кипра.



Мой прогноз — «Россия забьет 2 или 3 гола в матче» за 1,95. Это любопытное предложение. Два мы точно забьет. Три? Не знаю», — сказал Генич.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Россия — Кипр.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.