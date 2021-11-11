Россия — Кипр: прогноз Егора Титова на отборочный матч ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Кипр в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.55.
«Для России давно уже не осталось неважных матчей в этом отборочном турнире. В каждом нужно выигрывать. Сейчас ситуация хорошая, и никак нельзя терять очки в игре с Кипром у себя дома. В выездной игре пришлось понервничать. Выиграли вроде бы уверенно по счету 2:0, но тяжело было физически из-за жары. Сейчас будут совсем другие погодные условия — игра пройдет под крышей в Санкт-Петербурге. Условия будут не особенно привычными для киприотов. Но, думаю, это лучше, чем мороз.
Прогноз Виктора Гусева на матч Россия — Кипр.
Кипр в этом отборочном турнире оказался слабее, чем во многих предыдущих. Даже Мальта кажется зубастее. Никак Россия не может оступиться в этой встрече. Хотя меня расстраивают потери Жемалетдинова, Захаряна, Кузяева, Самошникова. Но все равно мы обязаны побеждать такого соперника уверенно. Думаю, победа случится минимум в два мяча. Уровень исполнителей сильно разнится, тем более вернулся Головин, которого не было в октябре», — сказал Титов.
Прогноз Максима Калиниченко на матч Россия — Кипр.
Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.
- 11 ноября 2021
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:45
-
08:00
- 10 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:39
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:27
-
10:00
- 9 ноября 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00