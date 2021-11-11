Россия — Кипр: прогноз Егора Титова на отборочный матч ЧМ-2022 в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Россия — Кипр в квалификации ЧМ-2022.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.55.



«Для России давно уже не осталось неважных матчей в этом отборочном турнире. В каждом нужно выигрывать. Сейчас ситуация хорошая, и никак нельзя терять очки в игре с Кипром у себя дома. В выездной игре пришлось понервничать. Выиграли вроде бы уверенно по счету 2:0, но тяжело было физически из-за жары. Сейчас будут совсем другие погодные условия — игра пройдет под крышей в Санкт-Петербурге. Условия будут не особенно привычными для киприотов. Но, думаю, это лучше, чем мороз.

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Кипр в этом отборочном турнире оказался слабее, чем во многих предыдущих. Даже Мальта кажется зубастее. Никак Россия не может оступиться в этой встрече. Хотя меня расстраивают потери Жемалетдинова, Захаряна, Кузяева, Самошникова. Но все равно мы обязаны побеждать такого соперника уверенно. Думаю, победа случится минимум в два мяча. Уровень исполнителей сильно разнится, тем более вернулся Головин, которого не было в октябре», — сказал Титов.

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Какой канал покажет матч Россия — Кипр?