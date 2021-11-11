Россия — Кипр: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2022 11 ноября

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч отборочного этапа ЧМ-2022 Россия — Кипр.
Ставка: победа России и ТМ 3.5 за 1.74.
«Россия, естественно, должна брать три очка. В определённом смысле Россия должна вспомнить, как во время отбора на Евро-2020 играла удачно против таких соперников. Нечто подобное нужно сделать и теперь, то есть обыграть Кипр.
Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.
Мне кажется, что у сборной России есть всё для этого. Она не должна бояться, а должна просто выйти и хорошо и качественно сделать свою работу. Не думаю, что Кипр в этом матче будет много атаковать, если только мы сами не пригласим его к своим воротам.
Мой вариант ставки на эту игру — победа сборной России при тотале меньше 3.5 мяча за 1.74. Мне кажется, что 2:0 — это самый очевидный и легко прогнозируемый счёт в этом матче», — сказал Андронов.
Прогноз Эдуарда Мора на матч Россия — Кипр.
Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.
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