Россия — Кипр: прогноз Ильи Казакова на игру отборочного цикла ЧМ-2022

Известный футбольный комментатор, телеведущий, журналист Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Россия — Кипр.
Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.47.
«Команда Валерия Карпина играет без срывов. Все говорят, что мысли россиян связаны с киприотами. Никто не думает о поединке с хорватами.
Прогноз Алексея Андронова на матч Россия — Кипр.
Но думаю, что это будет как-то присутствовать перед матчем. Но в самой игре россияне сосредоточатся исключительно на победе в Санкт-Петербурге.
Я думаю, надо брать победу сборной России с форой (-1.5). Также мне кажется, что игра будет низовой. Также я бы поставил на точный счёт – 2:0. Она немного рискованная, но способна принести неплохие деньги», — сказал Казаков.
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