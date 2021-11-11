Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Кипр: прогноз Ильи Казакова на игру отборочного цикла ЧМ-2022

Россия — Кипр: прогноз Ильи Казакова на игру отборочного цикла ЧМ-2022
Комментарии

Известный футбольный комментатор, телеведущий, журналист Илья Казаков дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года в Катаре Россия — Кипр.

Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.47.

«Команда Валерия Карпина играет без срывов. Все говорят, что мысли россиян связаны с киприотами. Никто не думает о поединке с хорватами.

Прогноз Алексея Андронова на матч Россия — Кипр.

Но думаю, что это будет как-то присутствовать перед матчем. Но в самой игре россияне сосредоточатся исключительно на победе в Санкт-Петербурге.

Я думаю, надо брать победу сборной России с форой (-1.5). Также мне кажется, что игра будет низовой. Также я бы поставил на точный счёт – 2:0. Она немного рискованная, но способна принести неплохие деньги», — сказал Казаков.

Прогноз Константина Генича на матч Россия — Кипр.

Прогноз Александра Мостового на матч Греция — Испания.

Прогноз Ильи Казакова на матч Англия — Албания.

Россия — Кипр. Пока на классе, на мастерстве Россия — Кипр. Пока на классе, на мастерстве
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021