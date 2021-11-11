Россия — Кипр: прогноз Романа Нагучева на матч квалификационного раунда ЧМ-2022 11 ноября

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч отборочного цикла чемпионата мира в Катаре 2022 года Россия – Кипр.
Ставка: победа России с форой (-2.5) за 2.27.
«У сборной России ещё не было крупных побед при Валерии Карпине. Матч с Кипром, который почти не забивает, должен был таким. По крайней мере, предпосылки для этого есть.
Прогноз Романа Павлюченко на матч Россия — Кипр.
Я думаю, что кто-то из новичков сборной России себя проявит. Это отличный шанс дебютировать для Сергеева. Некоторые футболисты сборной России так соскучились по лёгкому сопернику, что отыграются на нём. Потому что в клубах такой возможности не было.
Предположу, что сборная России выиграет крупно. Поэтому Ф1 (-2.5) выглядит вполне доступным вариантом в этой встрече. Мне кажется, что хозяева победят с разницей в три мяча, не больше. Поэтому ещё можно взять точный счёт – 3:0. Я уверен, что Кипр не забьёт», — сказал Нагучев.
Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.
Прогноз Алексея Андронова на матч Россия — Кипр.
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